V západoíránském městě Dorúd při zásahu bezpečnostních složek zahynuli dva protestující. Agentury již v noci informovaly, že zřejmě podlehli střelným zraněním. Tisková kancelář Mehr v neděli úmrtí dvojice demonstrantů potvrdila s odvoláním na bezpečnostní úřady.

„Na sobotní nelegální demonstraci v Dorúdu propukly násilné střety a dva lidé byli bohužel zabiti,” oznámilo v sobotu vedení provincie Lúrestán, jejíž je Dorúd součástí.

„Policie a ani další ozbrojené síly nestřílely. Našli jsme důkazy, že za střetem byli nepřátelé revoluce, skupiny takfírí a zahraniční agenti,” citovala agentura Reuters prohlášení. Takfírí je termín používaný šíity pro sunnitské extremisty, mimo jiné i pro teroristické hnutí Islámský stát.

„Ti, kteří poškozují veřejný majetek, narušují pořádek a porušují zákony, musí počítat s tím, že budou za své jednání pohnáni k odpovědnosti,” uvedlo ministerstvo vnitra v reakci na vlnu demonstrací. To chce dle svého vyjádření zakročit proti šíření strachu, násilí a teroru.

Ojedinělé a zároveň nepovolené protivládní protesty označované za největší svého druhu od roku 2009, kdy lidé vyšli do ulic na znamení nesouhlasu se znovuzvolením tehdejšího prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda, začaly jako projev nespokojenosti s ekonomickou situací v Íránu.

Přerostly však do obecnější kritiky vlády současného prezidenta Hasana Rúháního, jehož někteří demonstranti označili za diktátora, jiní zase upozorňovali na nákladné zahraniční iniciativy země v Libanonu, Sýrii či Iráku.

AFP poznamenala, že zprávy z Íránu je nyní obtížné ověřovat, neboť oficiální státní média mají nevyvážené zpravodajství, na internetu se navíc šíří různé fámy. Několik íránských agentur navíc varovalo, že vláda brzy odpojí v zemi populární sociální síť Telegram, kterou demonstranti využívají. Hlášeno je také blokování přístupu k mobilnímu internetu.

Ministerstvo komunikací navíc obvinilo oblíbený zpravodajský kanál Amadnews, že svými články vyzývá k ozbrojenému povstání.

V sobotu se konala i jiná demonstrace, a to provládní. Jak uvedla BBC, tisíce lidí se objevily na předem naplánovaném shromáždění u příležitosti osmého výročí potlačení pouličních protestů v roce 2009.

Spojené státy dle BBC vyjádřily podporu těm protestujícím, kteří nesouhlasí s íránským vedením. Již v sobotu napsal americký prezident Donald Trump na svůj Twitter: „Režimy utlačující své občany nemohou trvat navždy. Přijde den, kdy se iránský lid bude muset rozhodnout. Svět to sleduje!”

Oppressive regimes cannot endure forever, and the day will come when the Iranian people will face a choice. The world is watching! pic.twitter.com/kvv1uAqcZ9