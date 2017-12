Podle sdělení YPG se šestatřicetiletého Barnouina podařilo zadržet spolu s bývalým vrcholovým plavcem Romainem Garnierem a Thomasem Collangem před deseti dny. „Několik Francouzů bylo zatčeno na severu Sýrie v oblasti Hasaky u iráckých hranic,“ uvedl zdroj obeznámený s akcí pro francouzskou televizi LCI.

Barnouin patří k veteránům IS, do Sýrie odešel bojovat se svou ženou a dětmi v roce 2014. Už předtím ale patřil k radikálům. V roce 2006 ho zadrželi syrští vojáci, když s dalším Francouzem Sabrim Essidem putoval do Iráku, kde se chtěl přidat k sunnitským vzbouřencům.

Francouzi ztratili stopu



Ve Francii, kam byl předán, ho v roce 2009 odsoudili na pět let do vězení, protože se podílel i na verbování bojovníků do Iráku. Po propuštění ztratily francouzské úřady jeho stopu a Barnouin zamířil do Sýrie.

Barnouin je také spojován s Mohamedem Merahem, který v roce 2012 zabil sedm lidí v Toulouse a okolí. [celá zpráva]

Barnouin byl spolu s Essidem členem buňky Artigat nazvané podle vesnice, kde působil radikální imám Olivier Correl. Právě ten měl inspirovat Meraha k útokům v Toulouse. S Merahem byl v přímém kontaktu i Barnouin a ostatní souzení v roce 2009, Merahův bratr, který ke skupině patřil, byl ale zproštěn obvinění.

Právě kvůli těmto vazbám matka jednoho ze zavražděných vojáků chce, aby byl Barnouin vydán do Francie, uvedla televize BFMTV. Na Barnouina je vydán ve Francii zatykač, ale není jasné, zda si Francie přeje jeho návrat.