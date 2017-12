Raytheon MIM 104 Patriot

Patriot je taktický obranný raketový systém se střelami dalekého doletu, jenž umožňuje likvidovat nepřátelské taktické balistické rakety, střely s plochou dráhou letu i letadla. Své kvality osvědčil za první války v Zálivu na počátku 90. let, kdy likvidoval irácké střely Scud s 70procentním úspěchem v Saúdské Arábii a 40procentním v Izraeli. Nadále představuje hlavní prostředek americké taktické obrany proti ohrožení ze vzduchu. Kromě USA a Izraele jej mají ve výzbroji Nizozemsko, Německo, Řecko, Japonsko, Tchajwan, Saúdská Arábie a Kuvajt.

Vývoj systému byl zahájen počátkem šedesátých let, testován byl na přelomu 60. a 70. let. V roce 1976 byl poprvé vyzkoušen nový systém navádění, který zahrnuje i údaje ze střely, což zpřesňuje zásah. Do výzbroje americké armády byly první Patrioty zařazeny v roce 1984. Od té doby byl dále zdokonalován, zejména v oblasti navádění proti nízko letícím cílům. Od verze B lze střelu použít i jako protizemní při útocích na nepřátelské radary.

Na základě zkušeností z války v Zálivu byl Patriot modernizován. Americké ministerstvo obrany na další vývoj od té doby vyčlenilo přes 3 miliardy dolarů.

Od roku 2002 zařazuje americká armáda do výzbroje poslední model MIM 104E s vylepšeným dopplerovským radarovým a datalinkovým systémem. Doposud bylo vyrobeno přes 12 000 střel Patriot.