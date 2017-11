Nositelé izraelských pasů mají vstup do Saúdské Arábie zakázán, narušitel se ale dostal v arabském přestrojení až do jednoho ze dvou nejsvětějších měst islámu.

Tam vstoupil do Velké mešity proroka Mohameda a vyfotil se s taškou plnou amuletů s texty z tóry. I na samotné tašce byl dobře viditelný nápis v hebrejštině.

Deníku The Times of Israel pak Cion vysvětlil, že arabský oděv si vzal „z úcty k islámu“.

Cionův profil na Instagramu byl po zveřejnění nakrátko odstaven.

Muslimští kritici na sociálních sítích využili kousek k ostré kritice dynastie Saúdů, která podle nich neplní úkol strážců svatých míst. Zazněly i názory, že Cion jednal s vědomím saúdskoarabských úřadů či královské rodiny. Saúdská Arábie a Izrael sdílejí společný zájem, kterým je zamezení vlivu Íránu, objevují se proto informace o oteplování jejich vztahů. Na Twitteru měl hashtag „Sionista v Prorokově mešitě“ záhy sto tisíc reakcí.

Cion se narodil v někdejším Sovětském svazu v Rostově na Donu. Jako 19letý přesídlil do USA. Před třemi lety se odstěhoval do Izraele. Navštěvování svatých muslimských míst je prý jeho koníčkem, byl i v Íránu a v Turecku. V rozhovoru pro Times of Israel prohlásil, že se všude setkal s milými a pohostinnými lidmi, kteří se k němu chovali přátelsky i poté, co se dozvěděli, že je Žid z Izraele.