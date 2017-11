Syrská armáda opět pronikla do Búkamálu, posledního města v rukou IS

Syrské armádě se ve čtvrtek opět podařilo proniknout do pohraničního města Búkámal, které už nakrátko ovládla, ale pak se do něj vrátil Islámský stát (IS). Uvedla to agentura AFP s odvoláním na exilovou organizaci SOHR monitorující dění v Sýrii. Syrská státní tisková kancelář SANA informovala jen o mohutných syrských náletech na Búkamál, které následovaly po ruských.