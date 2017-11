Oddíly IS ve městě Búkamál, které leží na hranici s Irákem, syrská armáda spolu s šíitským hnutím Hizballáh a koalicí iráckých šíitských milicí, které si říkají lidové mobilizační síly (PMF), obklíčila ve středu ráno.

Zapojení iráckých jednotek se dalo čekat, irácký premiér Hajdar Abádí už v úterý prohlásil, že irácké jednotky budou v boji proti IS pokračovat i na syrské půdě. Nyní se snaží vyčistit oblast mezi už osvobozeným iráckým Káimem a syrským Búkamálem.

Americký generál Andrew Croft, který má na starosti koordinaci úderů koaličních sil na IS, ovšem zpochybnil Abádího tvrzení, když řekl, že irácká vojska syrskou hranici nepřekročí. Popřel také, že by do akcí u hranic byla na irácké straně zapojena íránská milice.

Vozidlo irácké šíitské milice PMF v Al-Káimu

FOTO: Reuters

Búkamál je poslední větší město v Sýrii, které IS ještě kontroloval. I když stále ještě drží údolí středního Eufratu.

V Iráku v létě IS přišel o Mosul, pak o Tall Afar a v listopadu o Káim [celá zpráva]. V Sýrii ztratil Rakku a minulý týden Dajr az-Zaur. [celá zpráva] V místním arzenálu tam byly podle irácké agentury Tasmin nalezeny kromě nábojů a střelných zbraní, šesti tanků a dvou obrněných vozidel i chemické zbraně a nákladní auto s chemikáliemi.

Agentury ale připomínají, že IS stále působí například v Libyi a že mnoho vlád se nyní obává, že rozprášení členové Islámského státu začnou útočit v jiných zemích. V Iráku IS ještě kontroluje městečko Ráva v provincii Anbár

Hrozba Kurdům

Irácký premiér Abádí v projevu také varoval různé regionální síly, aby boje proti IS nevyužily pro své zájmy a zejména se neobrátily proti obyvatelům nebo federálním silám v Kurdistánu a přilehlých sporných oblastech, které nejsou součástí kurdské autonomie, ale žijí tam především Kurdové.

Nepřímo tak pohrozil kurdským separatistům, aby se nepokoušeli dosáhnout samostatnosti regionu vojensky. Politicky jim v tom brání verdikt soudu, který potvrdil, že odtržení je protiprávní.