Vůdce IS zřejmě stále žije. Z Iráku do Sýrie prchl ve žlutém taxi

Abú Bakr al-Bagdádí, vůdce Islámského státu (IS), uprchl z Iráku do Sýrie. Aby nevzbudil pozornost, nechal se odvézt ve žlutém taxi, napsal list The Daily Mail s odkazem na nejmenovaný zdroj citovaný iráckou agenturou Iraqi Media News.