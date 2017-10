Irácká armáda při přípravě ofenzívy proti zbylým bojovníkům IS varovala civilisty v dotyčných lokalitách.

„Bezpečnostní jednotky vás nyní přicházejí osvobodit. Bůh je v této poslední bitvě s námi,” stálo na letácích. Text nabádal nepřátele, aby „odhodili zbraně” a „odebrali se do domů označených na střeše bílým praporem”.

Oblast je pod tlakem i z druhé strany, kde syrská armáda postoupila k Majádínu.

Oblast u syrsko-irácké hranice je posledním souvislým územím, který IS drží.

Irácké humvee v rafinérii u Kirkúku.

FOTO: Alaa Al-Marjani, Reuters

Irácké síly v posledních dnech nebojují jen proti džihádistům, ale snaží se také zakročit proti Kurdům, kteří kontrolují sever země, kde mají autonomii, a usilují o nezávislost na Bagdádu. Iráčané v tom mají i podporu ze zahraničí - proti vzniku nezávislého Kurdistánu jsou i sousední Írán a Turecko.

Kurdové ve čtvrtek obvinili vládní síly, že od Zummaru začaly s útokem proti jejich pozicím na severu provincie Ninive.

Iraqi Forces/Iranian-backed PMF have deployed tanks, artillery and US Humvees & APCs in NW Mosul for a major, imminent attack on Peshmerga. pic.twitter.com/N9K8dzUFcJ