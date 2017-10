Nálety koalice mají podle oficiálních údajů od začátku úderů v létě 2014 na svědomí nejméně 685 civilních obětí. Podle organizace Airwars, která monitoruje počty civilistů zabitých při koaličních náletech, ale v tomto období v Sýrii a v Iráku přišlo o život nejméně 5637 civilistů.

Ofenzívu s cílem dobýt Rakku, která sloužila jako opěrný bod Islámského státu v Sýrii, zahájily letos v červnu Syrské demokratické síly (SDF) s pomocí mezinárodní letecké koalice a speciálních pozemních jednotek USA. Postup ale vázne. V červnu arabsko-kurdské síly odhadovaly, že město z rukou IS dobydou do několika týdnů.

Začátkem týdne SDF oznámila, že IS z města definitivně vytlačí během nadcházejících dnů.

V Rakce je nicméně stále několik set bojovníků IS a několik tisíc civilistů. Podle koalice islamisté drží mnoho civilistů jako rukojmí v nemocnici a na fotbalovém stadiónu.

Civilisté prchají z Rakky

Ve čtvrtek z Rakky uprchly stovky civilistů. Podle výpovědí některých z nich se bojovníci IS museli před nálety uchýlit do jiných částí města a mnozí se ukrývají ve sklepích. Díky tomu se civilistům podařilo utéci.

Jedním z uprchlíků je i čtyřiadvacetiletý Abdalláh Alí. Na těle měl čerstvé spáleniny. Jeho byt v centru Rakky byl zasažen při náletu minulý týden a on přišel o celou rodinu. „Má manželka, matka, otec. Všech 14 členů mé rodiny bylo zabito. Jejich těla zůstala uvězněna pod sutinami,“ popsal. Alího soused Abdú Husajn uvedl, že v domě, který zasáhlo bombardování, bylo 50 lidí, a pouze několik osob přežilo. Z trosek domu bylo vyproštěno 13 těl.

„Lidé se pokusili o útěk, ale příslušníci Islámského státu na ně stříleli. Dokonce jsem je viděla zabít dvouleté dítě,” řekla osmatřicetiletá Um Músaová. „Dnes ráno tam nebyli, nebo aspoň nestříleli... Můj syn viděl hodně lidí prchat, tak jsme se rozhodli, že to taky zkusíme. Spíme v oblečení a byli jsme připraveni uprchnout při první příležitosti,” řekla Músaová.

Jiní svědci popsali, že nálety směřovaly vždy na konkrétní domy, ze kterých radikálové stříleli. V domech však byli často civilisté a džihádistům se podařilo uprchnout. Obyvatelé Rakky si podle Músaové od sebe často drží odstup, protože mají strach, jestli někdo tajně nespolupracuje s IS.