„Jestli věřím, že je naživu? Ano,” odpověděl Townsend podle týdeníku Newsweek. „Jsou tu taky nějaké náznaky ve zpravodajských kanálech, že žije,“ dodal.

Zdůraznil, že likvidace vůdce IS patří k prioritám: „Když ho najdeme, myslím, že se ho rovnou pokusíme zabít. Nemá smysl komplikovat si to pokusy zatknout ho.”

Townsend, který velí operacím proti IS v Iráku a Sýrii, řekl, že armáda po Bagdádím „pátrá každý den”, ale přiznal, že nemá tušení, kde přesně se šéf IS nachází.

Bojovníci IS se však budou podle Townsenda stahovat do údolí řeky Eufrat u syrsko-irácké hranice. Právě tam by se podle něj mohl skrývat i Bagdádí. „Poslední odpor IS bude ve střední části údolí řeky Eufratu,“ dodal Townsend.

Pochyby existovaly už dříve



Generál dával už dříve najevo, že Bagdádí zřejmě stále žije. Zprávy o jeho smrti prý nebyly podloženy jasnými důkazy a označil je za „fámy“. Bylo tomu tak i v případě ruských tvrzení, že Bagdádí zemřel při květnovém ruském náletu na Rakku.

Rusko tehdy tvrdilo, že zpráva je stoprocentně pravdivá [celá zpráva], a exilová organizace SOHR monitorující dění v Sýrii také citovala jeden svůj zdroj v provincii Dajr az-Zaúr, že chalífa zahynul. Tvrdila to i jedna z iráckých televizí. [celá zpráva]

Američané však dávali opakovaně najevo opatrnost: „Nemůžeme tuto zprávu potvrdit, ale doufáme, že je pravdivá.“ Také šéf kurdské tajné služby Lahur Talabání řekl, že kurdští představitelé „věří na 99 procent, že je naživu”.

Zmínil, že Bagdádí vzešel z Al-Káidy: „Skrýval se před tajnými službami. Ví, co dělá.“ Kurdi už v půlce července dávali najevo přesvědčení, že chalífa žije. [celá zpráva]

Irácké letectvo útočí na Káim

Irácký boj proti stoupencům teroristické organizace mezitím pokračuje, z celé irácké provincie Ninive byl IS vytlačen. Ve čtvrtek Irák označil za zcela osvobozený Tall Afar a podařilo se vyčistit i oblast Ajadíje severně od města, kde se bojovníci IS bránili nejdéle.

Nyní se irácká armáda zaměřuje na poslední místa, která v zemi IS ještě ovládá, tedy na okolí Havídži a provincii Anbár. Ve středu podnikly irácké bitevníky nálety na pozice IS v provincii. Podle serveru IraqiNews při nich bylo zabito 94 bojovníků IS včetně vysoce postaveného vůdce a Bagdádího poradce Zafíra abú Ajmána Ravího.

Bombardováno bylo šest míst nedaleko města Káim. Kromě něj drží IS v provincii ještě města Ravá a Anna.