Zajeďte si na svátky domů a pak se vraťte, nabízejí Turci syrským uprchlíkům

Desítky tisíc Syřanů, kteří v předchozích několika letech utekli do Turecka před válkou, jedou nyní domů na svátky a poté se mohou vrátit zpět do Turecka. Informoval o tom v pondělí turecký deník Hürriyet. Stačí když se zaregistrují přes speciální webovou stránku tureckých úřadů. Odjet mohou do 30. srpna a vrátit se musí nejpozději 15. října.