Rusko oznámilo, že zničilo kolonu IS a zabilo 200 jeho bojovníků

Ruské letectvo zaútočilo u syrského Dajr az-Zauru na kolonu Islámského státu (IS), přičemž zničilo přes dvě desítky vozidel včetně tanků a zabilo přes 200 jeho bojovníků. V pondělí to oznámilo ruské ministerstvo obrany, aniž by uvedlo, kdy k útoku došlo. Nikdo jiný o útoku neinformoval.