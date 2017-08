Dvaadvacetiletý Alá Zivád v roce 2015 najel v Tel Avivu autem do dvou vojáků a pak nožem napadl dva chodce. Všechny čtyři osoby zranil. Soud ho loni uznal vinným ze čtyř pokusů o vraždu a poslal ho na 25 let do vězení. O izraelské občanství má přijít do 31. října a do té doby se může odvolat.

Zivád je izraelský Arab z izraelského města Umm al-Fahm. Jeho matka je izraelská občanka, otec Palestinec s povolením k trvalému pobytu v Izraeli.

V roce 2008 izraelský parlament pozměnil zákon o občanství. Do té doby sice mělo ministerstvo vnitra možnost občanství odebrat, ale využívalo se toho výjimečně. Po změně může ministerstvo o odnětí požádat soud v případě osoby usvědčené z terorismu a soud má žádosti vyhovět.

Podle izraelské kontrarozvědky se od roku 2001 zapojilo do teroristických aktivit 98 lidí pocházejících ze smíšených rodin izraelských Arabů a Palestinců.

Soud v Haifě v pondělí konstatoval, že i když jsou tyto osoby izraelskými občany, cítí se být Palestinci a Izrael považují za nepřítele.

Izraelští Arabové jsou potomky Palestinců, kteří neodešli ze svých domovů po vzniku Izraele v roce 1948. Ve více než osmimiliónovém Izraeli tvoří přes 17 procent obyvatelstva.