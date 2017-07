„Na snímky gayů, kteří byli shazováni ze střech a kamenováni, jsme nemohli nečinně koukat,“ stojí v prohlášení Mezinárodních lidových revolučních partyzánských sil (IRPGF), které spolu s kurdskými milicemi YPG bojují s Islámským státem.

IRPGF založení jednotky oznámily na Twitteru a přidaly i fotku maskovaných bojovníků se samopaly, kteří drží duhovou vlajku a prapor s nápisem „Tihle teplouši zabíjejí fašisty“.

Snímek byl údajně pořízen v Rakce. Ta bývá označována za hlavní město Islámského státu, džihádisté tam ovšem nyní čelí náporu arabsko-kurdské koalice.

Nová jednotka nese název The Queer Insurrection and Liberation Army (TQILA), což by se dalo přeložit jako „Queer povstání a Osvobozenecká armáda”.

„Queer” je slovo používané jako zastřešující termín pro LGBT komunitu, tedy lesby, gaye, bisexuály či transsexuály. To jsou sexuální orientace, které Islámský stát označuje za zločin, který se trestá smrtí. Radikálové neváhali kapitální tresty také veřejně vykonávat. Gayové byli třeba shazováni ze střech, a pokud přežili, byli ukamenováni.

Za tři roky existence takto džihádisté povraždili desítky lidí. Když Islámský stát člověka podezřelého z odlišné sexuální orientace zajal, procházel a prověřoval i všechny jeho kontakty. Toho, u koho shledal, že by mohl být rovněž gay, stihl stejný osud.

V nové jednotce by podle zveřejněného prohlášení měli po boku příslušníků sexuálních menšin bojovat také třeba stoupenci „ženské revoluce“ či „sexuální revoluce“.

Kolik lidí má přesně v uskupení působit, ani kolik jich přesně má být z LGBT komunity, není jasné. Mluvčí jednotky to nechtěl z bezpečnostních důvodů prozradit, uvedl však, že „mnoho kamarádů patří k LGBT komunitě“. „V Rakce už bojujeme,” poznamenal.