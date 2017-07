V procesu, který by měl podle tureckého tisku trvat čtyři dny, jsou souzeni novináři a členové vedení jednoho z nejstarších deníků v Turecku.

Podle obžaloby podporovali některé zakázané organizace, včetně radikálních kurdských separatistů nebo hnutí duchovního Fethullaha Gülena, jehož turecká vláda viní z loňského pokusu o převrat.

„Podle vlády je každý, kdo je v opozici, terorista,” řekla tisku před zahájením procesu členka parlamentu za prokurdskou Lidovou demokratickou stranu (HDP) Filiz Keresteciogluová. Trestnímu stíhání čelí z vězení i desítka poslanců této strany, včetně obou jejích spolupředsedů Selahattina Demirtaşe a Figen Yüksekdagové.

Dündar souzen v nepřítomnosti



Mezi hlavními obžalovanými jsou členové vedení listu Cumhuriyet Akin Atalay, Mehmet Orhan Erinç a Önder Çelik, pro něž obžaloba požaduje tresty vězení od 11,5 roku do 43 let. Pro šéfredaktora Murata Sabuncua požaduje prokuratura až 15 let vězení.

V nepřítomnosti je souzen i bývalý šéfredaktor deníku Cumhuriyet Can Dündar, který nyní žije v Německu. Dündar byl již loni v nepřítomnosti odsouzen za vyzrazení státního tajemství k pěti letům vězení kvůli zveřejnění fotografií a videa z ledna 2014 s vozy s tureckými zbraněmi určenými syrským povstalcům. [celá zpráva]

Proces s (listem) Cumhuriyet je procesem s celou žurnalistikou v Turecku. Christophe Deloire, Reportéři bez hranic

Turecký soud poslal na 25 let do vězení také opozičního politika Enise Berberoglua ze sociálnědemokratické Lidové republikánské strany (CHP), který listu předal informace o dodávkách zbraní vzbouřenců. Odsoudili ho na 25 let. [celá zpráva]

„Proces s (listem) Cumhuriyet je procesem s celou žurnalistikou v Turecku,” prohlásil šéf nevládní organizace Reportéři bez hranic Christophe Deloire, „novináři jsou souzeni jako teroristé, přitom nedělali nic jiného než svou práci.”

Podle nezávislé organizace P24 bylo za předchozí rok v Turecku zavřeno na 170 sdělovacích prostředků a vydavatelství a zadrženo přes 200 novinářů, z toho na 150 jich zůstává za mřížemi.