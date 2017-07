Zraněná Česka z Hurghady byla převezena do Káhiry, rodinu ubytují na ambasádě

Cestovní kancelář, s níž cestovala Češka zraněná při pátečním útoku v egyptské Hurghadě, nabídla svým klientům v oblasti dřívější návrat do ČR. Dva lidé toho využili. Uvedl to v sobotu mluvčí cestovní kanceláře Pantour Josef Koukolíček. Zraněná žena byl převezena do Káhiry, potvrdila to mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová.