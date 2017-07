Oblast okolo syrsko-irácké hranice označuje Islámský stát za Vilaját Furat, tedy Eufratský pašalík, nebo Eufratskou provincii. Území je vymezeno iráckým Rutba a syrským Majadín, přičemž jádro je v oblasti iráckého Al-Kaimu a syrského Albu Kamalu. Někdy se dokonce označuje za třetí hlavní město IS.

Nástup IS začal v roce 2014 právě ve Vilajátu Furat a jeho okolí. Odtud vedl úspěšnou bleskovou válku, při níž v červnu 2014 obsadil rozsáhlé oblasti na severu Iráku včetně Mosulu, Tikrítu a Bajdží, přičemž postupoval až k Bagdádu.

FOTO: David Ryneš, Novinky

V oblasti je také syrské město Majadín, na které bylo v posledních týdnech podniknuto mnoho náletů, protože se tam stáhly špičky IS. Na západě Vilaját Furat sousedí oblast s Dajr az-Zaurem, což je jedno z posledních větších měst v Sýrii, které IS ovládá. Právě do něj se stáhla část bojovníků z Rakky, ale těžko tam budou moci zůstat, protože k němu postupuje syrská armáda a také Syrské demokratické síly SDF, což je kurdsko-syrská milice podporovaná Američany.

Poradce irácké vlády Hišam Hašímí, který patří k expertům na irácká džihádistická uskupení je přesvědčen, že právě v této oblasti se může skrývat samozvaný chalífa abú Bakr Bagdádí. Nasvědčuje tomu, že v syrském městě Albu Kamal a Majadínu bylo viděno několik vysokých představitelů IS včetně jednoho z nejbližších spolupracovníků Bagdádího Ijáda Džamílího.

Otázkou ale je, zda je Bagdádí ještě naživu. Rusko opakovaně tvrdí, že byl zabit při náletu podniknutém 28. května. Dokonce zveřejnilo záběry zcela zničených budov, kde mělo být velitelství IS a kde se v době náletu konala porada vedení. Podle ruských představitelů je takřka na sto procent jisté, že je Bagdádí po smrti. Minulý týden íránští představitelé uvedli, že je „rozhodně mrtvý“. To ale zpochybňují Američané, protože o tom nemají důkazy. [celá zpráva]

Pravdou ale je, že Bagdádí už dlouho nevystoupil a na videu IS natočeném v Rakce týden po útoku, se o chalífovi nemluví, je v něm použito jen spojení „náš šajch“, což může být i označení některého z nástupců.

FOTO: Mapy.cz

Dokud ale nebude oblast dobyta, má pořád chalífa v držení své území, což mu dodává legitimitu. Bez území nemůže být chalífou.

BBC upozorňuje, že dobýt tuto oblast si vyžádá dlouhé měsíce a vyčistit ji, je takřka nemožné, protože je v ní mnoho úkrytů. Polopouštní oblast je totiž protkaná roklemi a stržemi. Z úkrytů mohou zbylí bojovníci pořád podnikat výpady a útoky na obydlená centra, jak to ukazuje případ osvobozené Rutby, které opakovaně čelila podobným akcím a občas byly některé její části načas ovládnuty radikály.

Zatím se ale žádná operace pro tuto oblast neplánuje, i když některé body jsou terči útoků. V Iráku se po pádu Mosulu zřejmě soustředí síly na dobytí posledního většího města, které IS drží - Tal Afaru.

Operaci také komplikuje skutečnost, že se Vijalát Furat nachází na území dvou států. Otázkou také je, kdy by akci vedl. Nasazení šíitských milic na irácké straně by vyvolalo sektářskou válku, takže by to bylo na speciálních armádních a policejních útvarech. V Sýrii je situace ještě komplikovanější. V Dajr az-Zauru se už střetly Američany podporovaná kurdsko-arabská milice SDF se syrskou armádou a je otázka, zda by vláda v Damašku souhlasila s dalším postupem SDF a jestli je pro ni oblast východně od Dajr az-Zauru tak důležitá, aby tam pronikala. To vše ale nahrává IS. [celá zpráva]