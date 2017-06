Eubank podle svých slov vidí smrt každý den. „Vídáme zabité celé rodiny. V náručí mi zemřela devatenáctiletá žena, čerstvě matka, i její novorozeně,“ vylíčil.

Jedna záchranná akce z poslední doby byla však jiná. „Viděl jsem asi 70 mrtvých, byla tam žena, děti, lidi na vozících, a pak malá holka, seděla vedle své mrtvé matky,“ popsal dále Eubank. Holčička seděla u zdi, kolem níž nebylo bezpečno, protože místo ostřelovali bojovníci IS.

David Eubank

FOTO: Free Burma Rangers

Eubank se rozhodl asi pětiletou dívku odvést do bezpečí a rozběhl se pro ni. Iráčtí vojáci mu pomohli - kryli ho palbou a vytvořili i kouřovou clonu. Eubank byl za pár vteřin zpět i s dívenkou.

Zdá se, že nikdo z její rodiny nezůstal na živu, podle Eubanka o její adopci uvažuje jeden irácký generál.

Pomáhá celá jeho rodina



Eubank působil deset let v řadách amerických speciálních sil a po odchodu z armády vytvořil křesťanskou humanitární organizaci Free Burma Rangers, protože první bojová zóna, do které vyrazil, byla Barma.

Už tam ho provázela jeho manželka se všemi třemi dětmi, stejně jako do Iráku. Nedávno si vybrali volno a odletěli na týden do USA, pak se ale vrací. Eubankovy děti médiím řekly, že je pro ně přirozené pomáhat potřebným. „Na frontě jsou také s rodiči děti, po nichž se střílí, tak proč bychom tady neměli být i my a nepomáhat jim?“ řekla Eubankova dcera Sahale.