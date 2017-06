Němečtí vojáci se v rámci boje proti IS přesunou z Turecka do Jordánska

Němečtí vojáci podílející se na boji mezinárodní koalice proti Islámskému státu (IS) v Iráku a Sýrii se přesunou z turecké základny Incirlik na jordánskou základnu Muwaffaqa Saltiho. Nedělníku Bild am Sonntag to řekla německá ministryně obrany Ursula von der Leyen.