Útok na parlament vyvrcholil, když se jeden z útočníků odpálil v jeho areálu, uvedla státní televize.

Agentura Fars prostřednictvím komunikační aplikace Telegram nejprve informovala o člověku, který vešel do íránského parlamentu a začal střílet na stráže: „Zasáhl jednoho ze strážných do nohy a utekl.“

Iránský policista v okně parlamentu

FOTO: Tima Agency, Reuters

Poslanec Elyas Hazrati řekl agentuře IRIB, že útočníků bylo více: „Byli to tři útočníci, dva měli kalašnikov, jeden kolt.“ Státní televize uvedla, že útočníci byli dokonce čtyři, jednoho se nepodařilo hned zneškodnit a zřejmě právě on se odpálil.

Podle agentury Tasním byla střelba opětována, člen ostrahy při přestřelce zahynul, zraněno bylo podle státní televize osm lidí. Podle nepotvrzené informace agentury Tasním je obětí sedm.

Podle agentury INN byl při útoku zadržen jeden rukojmí. Spekulovalo se však, že by mohli být až čtyři.

Původně bylo oznámeno, že útok skončil, teprve pak se ale ukázalo, že útočníci nebyli tři, nýbrž čtyři, přičemž jeden z nich pronikl do areálu.

Budova íránského parlamentu

FOTO: Tima Agency, Reuters

Do areálu mauzolea, ležícího na jihu metropole, podle agentury Fars vešli čtyři útočníci, dva stříleli do návštěvníků, třetí „se odpálil při sebevražedném útoku”. Na místě byli zraněni nejméně čtyři lidé.

The Moment when a suicide bomber detonates himself in areas near mausoleum of Imam #Khomeini in southern #Tehran +som other pics#Iran pic.twitter.com/3adRWlyzoT