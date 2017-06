Trump v úterý na Twitteru uvedl, že vyzýval k tlaku na Katar během své květnové návštěvěvy Saúdské Arábie, kde se sešel s předáky padesáti muslimských zemí. Podle něj všichni uváděli, že terorismus sponzoruje právě Katar. [celá zpráva]

Americký prezident se přitom v Rijádu sešel k dvojstrannému jednání s katarským emírem Tamímem ibn Hamadem al-Sáním a po jednání si pochvaloval vzájemné vztahy jako „extrémně dobré”. Podle katarského ministra zahraničí řekl, že nejsou žádné důkazy, že by Katar podporoval radikální islamisty.

Poté, co některé arabské země uvrhly Katar do diplomatické izolace, Trump obrátil a na Twitter napsal: „Je skvělé vidět, že návštěva Saúdské Arábie a (summitu) 50 (muslimských) zemí začíná přinášet ovoce. Jejich představitelé řekli, že zaujmou tvrdší přístup k financování extremismu, vše ukazuje na Katar. Možná je to začátek konce hororu jménem terorismus.”

