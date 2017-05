K explozi došlo v oblasti, kde je mimo jiné prezidentský palác či sídla zahraničních velvyslanectví. Agentura AP s odvoláním na místní činitele hovoří až o pěti desítkách mrtvých, ostatní média počet obětí nespecifikují. Podle Reuters bylo 67 zraněných převezeno do místních nemocnic.

Zraněný muž je v Kábulu přepravován do nemocnice.

FOTO: Mohammad Ismail, Reuters

Obyvatelé afghánské metropole zvyklí na občasné výbuchy podle stanice BBC hovoří o nebývale silné explozi, která vyrážela okna stovky metrů od místa útoku.

50 killed in #Kabul. The blast took place in a high-security area near embassies but I doubt #Pakistan will ever claim its responsibility. pic.twitter.com/emcEA8cWuf