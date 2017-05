„Turecko nemůže být vyloučeno z těch, kdo rozhodují,“ řekl Erdogan po tříhodinovém jednání s Trumpem.

Schůzka nepřinesla průlom, Spojené státy míní nadále podporovat milice YPG, které Ankara považuje za teroristické. Erdogan to dokonce vytkl Trumpovi na společné tiskové konferenci. Ještě před Erdoganovou návštěvou Washington oznámil, že milicím YPG dodá zbraně.

Milice YPG mají být hlavní silou, jež dobude hlavní město Islámského státu Rakku. Syrské demokratické síly (SDF), jejichž jádrem jsou právě milice YPG, nedávno oznámily, že na Rakku zaútočí patrně během léta.

Turecko se akce kvůli zapojení YPG nezúčastní: „Spojené státy se už rozhodly o Rakce. My jim říkáme – za současných podmínek takový postoj neakceptujeme, nemůžeme jít s vámi. Myslíme si, že spolupracovat s teroristickou skupinu kvůli Rakce není zdravé.“ Kvůli spolupráci s YPG Erdogan zcela nediplomaticky kritizoval Spojené státy na společné tiskové konferenci s Trumpem.

Prezidenti Turecka a USA Recep Tayyip Erdogan (vlevo) a Donald Trump si podávají ruce na úvod tiskové konference.

FOTO: Kevin Lamarque, Reuters

To však neznamená, že by Turecko nemínilo dál působit v oblasti. „Uvidíme, co se stane. Ale Turecko bude jak v Iráku, tak v Sýrii,“ řekl dále turecký prezident. „Jsem přesvědčen, že ohledně Sýrie ještě budou (míní Američané) klepat na naše dveře,“ dodal.

Erdogan se obává, že Rakku by mohli po porážce IS ovládnout a dál držet kurdské milice YPG, které podle něj totéž udělali už v případě Manbidže. Erdogan dokonce pohrozil útokem na milice YPG, na které už dříve zaútočili Turci v Sýrii v Ar-Raji a v Džarábulusu. Útok na Manbidž se ale neuskutečnil, Kurdům přispěchali na pomoc Rusové, kteří s Kurdy také spolupracují, i když je nepodporují.

Jsou to teroristé, tvrdí Turci



„Jako Turecko budeme v boji s terorismem dělat všechno, co je nutné. Nenecháme teroristické skupiny dýchat vně i uvnitř našich hranic, nedovolíme (vytvořit) pás (terorismu),“ řekl. Donaldu Trumpovi podle tureckých médií řekl, že se „Ankara nebude nikoho ptát a bude jednat, pokud bude čelit jakémukoli útoku syrských kurdských milic YPG”.

Turecko označuje YPG za teroristickou skupinu napojenou na separatistickou teroristickou Stranou kurdských pracujících (PKK) a rozhodně se staví proti jejich vyzbrojování.

S Trumpem také jednal turecký prezident o vydání duchovního Fetullaha Güllena, obviňuje ho, že stál za loňským neúspěšným pučem. Podle něj Trump zastává v této otázce odlišný pohled než jeho předchůdce Barack Obama, který se snahám o vydání tvrdě bránil. Jinek zdůraznil, že Trump působí jako praktický člověk, který se nebojí říkat, co si myslí. Zmínil i prohloubení ekonomických styků.