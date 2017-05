Několik poslanců mělo Inçirlik navštívit v úterý. Návštěva se připravovala několik týdnů. V pondělí však ministerstvo obrany upozornilo branný výbor parlamentu, že ji turecké úřady nepovolily. Berlín se o tom dozvěděl o víkendu.

Podle zdrojů DPA je zákaz odpovědí Turecka na udělení azylu příslušníkům turecké armády, kteří zběhli po loňském nezdařeném puči do Německa.

Pomáhají v boji proti Islámskému státu



Na Inçirliku působí zhruba 260 německých vojáků, kteří pomáhají v boji proti Islámskému státu. Útočným silám spojenců poskytují podporu a podnikají pozorovací lety.

Není to ale poprvé, co Turecko zakázalo německým poslancům základnu navštívit. Loni na podzim to nedovolilo kvůli tomu, že německý parlament označil masové vraždění Arménů za první světové války za genocidu. [celá zpráva]

Německo už se proto poohlíží po náhradním místě pro své vojáky. Berlín v tomto ohledu podle DPA uvažuje o Jordánsku, Kypru a Kuvajtu.