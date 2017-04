Některým se zřejmě ilegální přechod hranice podařil, většina však byla podle listu zadržena. Jsou mezi nimi nejméně dva Britové a jeden Američan i se svými ženami.

Guardian s odkazem na zdroje z Islámského státu napsal, že se jeho řady ztenčily s postupem spojenců proti jeho syrské baště Rakce a iráckému Mosulu. Současně podle listu úřední místa v Turecku i v dalších zemích v Evropě zaznamenaly, že jejich ambasády stále častěji kontaktují lidé, kteří se od roku 2013 připojili k Islámskému státu a teď se chtějí vrátit.

Britský deník zároveň upozornil, že se do Turecka snaží proniknout i radikálové, kteří zůstávají ideologii IS věrní a mohli by se pokusit o krvavou pomstu za pád samozvaného chalífátu v Evropě.

Zhruba šestina přežila



Ačkoliv Turecko počátkem roku oznámilo rozbití zavedených pašeráckých tras, z nichž část vede přes Řecko a jiné přes Bulharsko, zpravodajské služby v regionu se domnívají, že některé převaděčské kanály jsou stále funkční, uvedl Guardian.

„Evropa musí zůstat ostražitá. V nadcházejících měsících a letech bude zřejmě hrozba akutnější s tím, jak zesílí tlak na Islámský stát,“ řekl novinám Shiraz Maher z Mezinárodního střediska pro studium radikalizace při londýnské univerzitě King’s College.

Masrúr Barzání, syn prezidenta autonomního Kurdistánu v Iráku Masúda Barzáního dodal: „Charakter boje proti IS se promění ve zpravodajskou válku. Vojenská porážka bere IS území a zabraňuje v tom, aby přitahoval a rekrutoval zahraniční bojovníky. Ti také ztrácejí chuť zůstat u tzv. Islámského státu, a nakonec se pokusí utéct nebo vzdát. Neměla by se však podceňovat hrozba, jakou mohou stále představovat po návratu do svých zemí.“

K IS se podle odhadů připojilo až 30 000 bojovníků. Americká vláda odhaduje, že jich až 25 000 mohlo být zabito.