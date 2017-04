„Považujeme to za pozitivní opatření proti válečným zločinům, které páchá Asadův režim chemickými a konvenčními zbraněmi. Ale bylo to dost? Nevidím to jako dostatečné,“ prohlásil Erdoğan.

Turecko podle něj doufá, že raketový útok byl jen začátek a Američané budou ve vojenské kampani pokračovat. Mezinárodní společenství má podle něj dostatek prostředků, aby v regionu zastavilo jak Asada, tak teroristické organizace.

Turecko už údajně připravuje vlastní a „závažné kroky”.

V pátek nechalo zatknout syrského vojenského pilota, jehož letadlo bylo začátkem března sestřeleno a zřítilo se na jihu Turecka. Muž je obviněn ze špionáže a ohrožení bezpečnosti hranice. Informovala o tom agentura Anadolu.

BEZ KOMENTÁŘE: Po náletu stoupal z Chán Šajchúnu bílý dým, který signalizuje chemický útok

„Nikdo se nemá právo cítit klidně a bezpečně ve světě, kde jsou brutálně vražděny děti. Po útoku v Idlibu je nezbytné, aby všichni změnili svůj postoj. Nikdo by neměl pod rouškou boje proti Islámskému státu páchat zločiny proti lidskosti a vraždit děti,“ dodal Erdoğan podle listu Hurriyet.

Americký prezident Donald Trump oznámil, že raketový útok byl pomstou za to, že režim Bašára Asada ve městě Chán Šajchún použil chemické zbraně proti vlastnímu civilnímu obyvatelstvu. Damašek použití chemických zbraní popírá.

A zatímco politické špičky Evropské unie a Severoatlantické aliance zásah Spojených států schvalují jako adekvátní reakci na podle nich dostatečně prokázaný válečný zločin [celá zpráva], rozhořčené Rusko poukazuje na to, že incident Chán Šajchún nebyl dostatečně prošetřen. Svolalo proto Radu bezpečnosti OSN.

Strach z pomsty



Syrská svobodná armáda (FSA), která bojuje proti režimu syrského prezidenta Bašára Asada a proti organizaci Islámský stát (IS), uvítala páteční americký útok na leteckou základnu u Homsu. Zároveň ale vyjádřila obavy z aktu pomsty ze strany syrského režimu vůči civilistům. Informovala o tom agentura Reuters.

"Podle nás je zodpovědnost Spojených států stále veliká a nekončí touto operací," napsala FSA v prohlášení.

K pokračování takových náletů, jakým byl útok amerických sil střelami s plochou dráhou letu Tomahawk na leteckou základnu u Homsu vyzval v pátek také mluvčí povstalecké skupiny Džajš al-Islám a bývalý hlavní vyjednávač opozice na mírových rozhovorech OSN Muhammad Allúš.

"Útok na jednu základnu nestačí, je tady 26 letišť, která režim používá k bombardování civilistů," řekl Allúš agentuře AFP.

Šéf OSN vyzval ke klidu

Spojené státy, Rusko i další strany zapojené do konfliktu v Sýrii by se měly zdržet akcí, které by mohly vyhrotit situaci v zemi. Vyzval k tomu generální tajemník Organizace spojených národů António Guterres.

"Apeluji na zdrženlivost, aby se předešlo jakýmkoli činům, které by mohly zvýšit utrpení obyvatel Sýrie," uvedl v dnešním prohlášení Guterres. Jedinou cestou z krvavé syrské války je podle něho i nadále politické řešení situace.