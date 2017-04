Devětatřicetiletý Tunisan Mohammed R. žijící ve Francii v opilosti najel do ulice De Meir pouhý den poté, co v Londýně přívrženec tzv. Islámského státu najel do lidí u mostu v centru Londýna a způsobil smrtelná zranění pěti lidem. [celá zpráva]

Při antverpském incidentu nebyl nikdo zraněn. Tunisan ale nadále čelí obviněním z nezákonného držení zbraní. Policisté totiž v jeho autě našli nože a brokovnici.

Při incidentu lidé museli uskakovat, podle svědků se ale řidič nikoho nesnažil vozem zasáhnout. Vojákům se ho podle místní policie nepodařilo zastavit, auto projelo křižovatkou na červenou a mířilo k nábřeží. Až tam ho policisté, které stačili vojáci varovat, zablokovali. [celá zpráva]