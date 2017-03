Z věznic v západní části Mosulu, o kterou se bojuje od února, radikálové v pátek propustili několik desítek lidí. IS město obsadil bez boje v roce 2014, vůdce radikálů abú Bakr Bagdádí tam vyhlásil chalífát.

Po úspěších ve východní části se podle irácké státní televize zatím podařilo dobýt polovinu západního Mosulu a bojovníci IS jsou nyní v obležení na severu této části města.

Do vězení kvůli cigaretám či mobilu



Jeden z propuštěných mužů popsal, že jeho a několik dalších lidí členové IS vyvedli z podzemních cel, kde je drželi. Zavázali jim oči, posadili do autobusu a odvezli. Když autobus zastavil, řekli jim, že jsou volní. V autobuse prý bylo asi 25 vězňů.

Muž, který s Reuters hovořil, řekl že byl zatčen za prodej cigaret. Jeden z občanů Mosulu sdělil, že se doma překvapivě objevil jeho bratr, který byl měsíc ve vězení kvůli tomu, že měl mobil. IS toto zakazuje.

Hromadný hrob

Šíitské oddíly zvané Hašd Šaabí v sobotu oznámily, že ve věznici v severoiráckém městě Badúš našly hromadný hrob se stovkami těl. IS v tamní věznici držel stovky žen z komunity jezídů.

Podle agentury AFP se může nález vztahovat také k masakru, při němž členové IS v roce 2015 věznici obsadili a pozabíjeli tehdy 600 lidí.

Hašd Šaabí jsou provládní síly sestavené ze šíitů a nasazené do bojů západně a severně od Mosulu. Podílely se na osvobozování Badúše a ve svém prohlášení oznámily, že našly hromadný hrob s těly asi 500 lidí popravených Isláským státem. Tento údaj nelze nezávisle ověřit.

K masakru z roku 2015 získala OSN informace, že IS tehdy z věznice odvezl asi 600 šíitských vězňů. Vyložil je u příkopu, u kterého je bojovníci IS postříleli. Několik lidí masakr přežilo tak, že zůstali pod těly mrtvých. V téže věznici pak IS zadržoval podle iráckých úřadů asi 500 jezídek.

IS postupoval vůči menšinovým jezídům s mimořádnou krutostí. Mnoho mužských členů této komunity pozabíjel, další přinutil konvertovat k islámu, ženy zajal a zotročil. Jezídové žili v oblasti Sindžáru na sever od Mosulu. Badúš leží zhruba 15 kilometrů severozápadně od Mosulu.