Chaldejský kostel stojí ve čtvrti Dawasa, kterou minulý týden osvobodily irácké jednotky rychlé reakce, které jsou na hrotu sil osvobozujících od 19. února západní část Mosulu.

Na budově, z jejíhož průčelí byl částečně odstraněn kříž, byl nápis „Vstup zakázán” a dovětek, že se jedná o nařízení náboženské policie.

Ta měla za úkol dohlížet na dodržování nařízení a práva šaría. Před kostelem ležela těla pěti bojovníků, kteří svatostánek bránili.

Images of Um Al-Mauna church in Al-Dawasa district central #Mosul, #ISIS turned the church into a military training facility for Dabid unit pic.twitter.com/yaAsqxsunS— Iraqi Day 🇮🇶 (@iraqi_day) 8. března 2017