Trump zvažuje vyslání vojáků do Kuvajtu kvůli výpadům proti Islámskému státu

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje vyslání až tisíce vojáků do Kuvajtu, kteří by sloužili jako síly rychlého nasazení proti Islámskému státu (IS). S odkazem na nejmenovaného vládního zástupce o tom ve čtvrtek informovala agentura Reuters.