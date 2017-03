„Naše síly dnes významně postoupily proti teroristům z Daíš a přerušily cestu mezi Rakkou a Dajr az-Zaurem,“ uvedlo vedení Syrských demokratických sil (SDF), přičemž použilo hanlivý arabský akronym Islámského státu.

Postup přišel poté, co SDF vedené kurdskými milicemi YPG ovládly o víkendu sedm vesnic podél cesty mezi oběma městy.

„Nyní jsme zesílili obklíčení teroristů z Daíš v Rakce. SDF vedená operace Hněv Eufratu bude pokračovat, dokud nebude teroristická skupina zcela izolována uvnitř Rakky,“ uvedlo velení milice.

FOTO: Mapy.cz

Bez této silnice nemůže Islámský stát přesouvat do Rakky posily z Dajr az-Zauru a posily z irácké provincie Anbár, neboť se radikály podařilo vytlačit také z iráckého Al-Káimu na hranicích se Sýrií. Součástí této operace byly i útoky iráckých F-16 na cíle džihádistů i v Sýrii. [celá zpráva]

Bojovníci Syrských demokratických sil pálí na pozice Islámského státu východně od Rakky

FOTO: ČTK/AP

Do města se jen těžko budou dostávat i jednotky radikálů, které v Iráku utekly z Mosulu do Tal Afaru. Jednak Sindžár, který leží mezi Tal Afarem a syrskou hranicí, drží na YPG napojené jezídské milice, a pak do Rakky se mohou džihádisté od hranic dostat opět jen přes Dajr az-Zaur.

Další bojovníci se z Mosulu nedostanou ani do Tal Afaru, protože byla přerušena výpadovka z Mosulu. [celá zpráva]

Do Rakky se tak mohou dostat snad jen bojovníci, kteří utíkají ze západu z al-Bábu, který ovládla Turky podporovaná Svobodná syrská armáda.