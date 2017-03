„Máme pod kontrolou západní část mostu Al-Hurríja,” sdělil mluvčí elitních jednotek, které stojí v čele mosulské ofenzivy. Most se nachází v centru města.

Východní část města dobyly irácké jednotky už v lednu. Ofenzivu za znovudobytí západní části zahájily 19. února. O víkendu svedly zatím nejtvrdší boje.

Příslušník irácké policie s RPG v ulicích Mosulu

FOTO: Alaa Al-Marjani, Reuters

„Síly salahuddínského a mosulského pluku vstoupily do čtvrti Sumúd z různých směrů a zabrali jsme první obranné linie (IS). Nepřítel se pokusil zastavit postup našich jednotek kladením min na ulice a náloží do domů a použil i raketové granátomety RPG a minomety, ale my pokračujeme v postupu,“ řekl agentuře Reuters velitel salahuddínského pluku protiteroristických sil major Hazim Karim.

Z města utekly desetitisíce lidí, podle OSN 47 000. podle iráckých zdorjů 57 000, 17 000 jich uteklo do kurdské oblasti na sever Sýrie, kde jich většina skončila v táboře v Hasace.

Iráčané prchají z mosulské čtvrti Mansúr

FOTO: Zohra Bensemra, Reuters

Islámský stát je pod tlakem také v Sýrii, k Rakce postoupily o víkendu syrské demokratické síly, jejichž jádrem jsou syrské kurdské milice YPG. Osvobodily další vesnice východně od hlavního města Islámského státu. „SDF dnes obsadily šest vesnic v oblasti asi 19 čtverečních kilometrů východně od Rakky,“ sdělil mluvčí sil kurdskému serveru ARA News. Islámský stát se z nich musel stáhnout po silné palbě SDF, která si podle tvrzení Kurdů vyžádala životy 32 bojovníků.

Obrněné vozidlo Syrských demokratických sil severně od Rakky

FOTO: Rodi Said, Reuters

Bratrovražedné střety u Manbidže

Napětí panuje mezi dvěma skupinami Kurdů na severu Sýrie mezi jednotkami YPG a kurdskými silami vycvičenými iráckými pešmergy. V pátek se střetly, když se syrští pešmergové chtěli vrátit do vlasti a vstoupili na území, které ovládají jezídské milice YPS, které jsou spřízněné se s milicemi YPG. Sedm členů YPS padlo.

Kvůli bratrovražedným bojům se přiblížily ruské síly k městu Manbidž, kterou síly SDF loni osvobodily, ale dostaly se tak do míst, kde si nepřeje jejich působení Turecko. Turecký ministr Mevlüt Çavuşoglu v pátek opět pohrozil dobytím města.

Pak se objevila zpráva, že část oblasti západně od Manbidže byla předána do rukou syrských vládních sil, to ale v pondělí vojenská rada Manbidže popřela: „Nedovolíme v této oblasti průchod žádným silám.“ Podle Rady se jen vytýčila linie dotyku.