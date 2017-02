Věznice Sajdnájá ležící asi 30 kilometrů severně od Damašku je jednou z největších v zemi a pojme více než 10 tisíc lidí. Režim prezidenta Bašára Asada tam podle AI v letech 2011 až 2015 ve velkém zabíjel své odpůrce, jejichž popravy byly nařízeny z nejvyšších vládních pozic.

Organizace hovořila s 84 svědky včetně bývalých členů ostrahy věznice či lidí, kteří přežili věznění. Podle nich se popravy skupin 20 až 50 lidí konaly jednou až dvakrát týdně. Vězni byli nejprve postaveni před "polní soud", kde byli odsouzeni bez ohledu na svou výpověď. "Procesy" prý trvaly nejvýše tři minuty.

Bez varování, uprostřed noci



Vězňům umístěným do obávané trestnice pak bylo v den popravy zpravidla oznámeno, že budou převezeni jinam. Uprostřed noci jim poté zakryli oči, odvedli do izolovaného místa, oznámili jejich osud a oběsili je. Během pěti let takto podle odhadů AI zemřelo pět až 13 tisíc lidí.

Asadův režim odmítá, že by prováděl jakékoli popravy odpůrců. O násilných úmrtích zajatců však na základě výpovědí svědků hovořili v minulosti již lidskoprávní experti OSN či syrská opozice.

Podle exilové organizace SOHR, která situaci v Sýrii sleduje z Londýna, zahynulo od počátku občanské války v zemi kvůli mučení ve věznicích až 60 tisíc lidí.