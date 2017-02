Armáda v úterý ráno v Amoně distribuovala letáky s informací o 48hodinové lhůtě. Stálo na nich, že po jejím uplynutí nebude nikdo vpuštěn dovnitř osady a nikomu nebude dovoleno zůstat uvnitř.

Hlavní přístupové cesty jsou uzavřeny od úterka, ale zejména mládež podporující osady se vyšplhala na kopec postranními cestami. Podle rozhodnutí soudu mají být osadníci evakuováni do 8. února. Odejít odmítá asi 40 rodin.

Podle deníku Jerusalem Post u osady demonstruje asi 1500 lidí, vstup blokuje u hořící barikády desítka odpůrců vystěhování. Armáda a police jsou připravené zasáhnout.

Odpůrci vystěhování Amona při protestu v Jeruzalému

FOTO: Baz Ratner, Reuters

Jednotka poslaná do Amony prošla speciálním výcvikem. Vojáci se připravovali na konkrétní situace jako například, jak postupovat v případě, když některý z evakuovaných bude příbuzný nebo když osadníci začnou střílet na palestinskou vesnici.

Evacuation began at the #Israeli settlement of #Amona Hundreds of protestors and Lots of police on scene pic.twitter.com/jCdvMmOU8N