Podle deníku Jerusalem Post u osady demonstruje asi 1500 lidí, vstup blokovala u hořící barikády u vjezdu desítka odpůrců vystěhování. Někteří z obyvatel se uzamkli v domech, jiní se připoutali k těžkým předmětům, další nalili olej na silnici, po které postupuje policie. Někteří navzdory výzvám vrchního rabína Davida Laua, aby se zdrželi násilí, házeli na policisty kameny.

Několik rodin s malými dětmi odešlo dobrovolně ještě před zahájením evakuace. Ostatní ale tvrdí, že zůstanou a budou se bránit pasivními prostředky. Odejít odmítá asi 40 rodin.

Operace vyklízení Amony

FOTO: Ronen Zvulun, Reuters

„Neodejdeme ze svých domovů dobrovolně. Dostaňte nás ven, pak půjdeme. Toto je pro sionismus černý den," sdělil jeden z osadníků Avichaj Bavaron přítomným novinářům.

Hlavní přístupové cesty jsou uzavřeny od úterý, ale zejména mládež podporující osady se vyšplhala na kopec postranními cestami, takže počet demonstrantů je vyšší než počet obyvatel. Podle listu Ha´arec jsou mezi demonstranty i poslanci a ministr zemědělství Uri Ariel. Poslanec Bezalel Smotrich přirovnal vystěhování k „brutálnímu znásilnění ženy”.

Armáda v úterý ráno v Amoně distribuovala letáky s informací o 48hodinové lhůtě. Stálo na nich, že po jejím uplynutí nebude nikdo vpuštěn dovnitř osady a nikomu nebude dovoleno zůstat uvnitř.

Odpůrci vystěhování Amona při protestu v Jeruzalému

FOTO: Baz Ratner, Reuters

Jednotka poslaná do Amony prošla speciálním výcvikem. Vojáci se připravovali na konkrétní situace, jak například postupovat v případě, když některý z evakuovaných bude příbuzný nebo když osadníci začnou střílet na palestinskou vesnici. Vojáci nejsou ozbrojeni.

