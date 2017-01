Džihádisté v Mosulu používají civilisty jako štíty, uprchlíci mají silné trauma

Irácké vládní síly se probojovaly do dalších dvou čtvrtí v jihovýchodní části města Mosul. Jejich postup ale ztěžuje taktika radikálů z Islámského státu (IS), kteří využívají civilisty jako lidské štíty. V úterý to podle agentury Reuters uvedl mluvčí irácké bezpečnosti. Lidé, kteří z bojových zón uprchli, jsou silně traumatizovaní.