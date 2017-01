Izraelský soud uznal vojáka vinným ze zabití Palestince. Ležícího ho střelil do hlavy

Izraelského seržanta Elora Azariu, který loni v březnu střelil do hlavy ležícího Palestince Abdala Fataha Šarífa, uznal ve středu vojenský soud vinným ze zabití. Verdikt vynesl tříčlenný senát v Tel Avivu. Výše trestu bude oznámena později, neočekává se však, že by dostal dvacet let, která mu hrozí. Obhajoba už sdělila, že se odvolá.