V Brazílii se covid vymkl kontrole, zdravotnický systém se hroutí

Protičínský Bolsonaro se stavěl kriticky k nákupu čínské vakcíny od Sinovacu. Když se ukázalo, že u mutace P1 chrání před propuknutím nemoci jen z 50,4 procenta, což postačuje pro schválení, naznačoval, že jeho výhrady byly správné. Poté však poznamenal, že on o vakcínách nerozhoduje. Dlouhé dohadování ale opět vedlo ke zpoždění nákupu a očkování, objednáno je zatím 46 milionů dávek s opcí na dalších 54 milionů. Nedávno ale ministr hospodářství Paulo Gudes oznámil, že došlo k dohodě o nákupu 14 milionů dávek vakcín od Pfizeru, které by se dodaly do června. Vzhledem k počtu obyvatel je to však málo.