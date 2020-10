Trumpova vláda odepřela Kalifornii mimořádnou pomoc po požárech

Mezi Washingtonem a Kalifornií panují dlouhodobé neshody ohledně toho, co je příčinou mimořádně ničivých požárů z posledních let. Zatímco Trump vidí jako hlavní důvod právě špatnou správu porostu, kalifornské vedení tvrdí, že za pohromami stojí sucho způsobené změnami klimatu. Lesní ekolog z Kalifornské univerzity Malcom North však soudí, že na vině jsou oba faktory. "Jsem trochu frustrovaný z tohoto přístupu typu ‘všechno nebo nic‘," řekl listu The New York Times.