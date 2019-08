Trump chce migranty s dětmi zadržovat neomezeně dlouho

Šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová považuje toto opatření za pokus o legalizaci zneužívání dětí. Nové pravidlo podle jejího názoru je „nelidský plán na potlačení základní ochrany práv dětí“. Očekává, že soudy udělají přítrž a nové pravidlo se do praxe neuvede.

„Vláda by neměla věznit děti a určitě by neměla usilovat o to, aby více dětí trávilo ve vězení delší dobu," uvedla v prohlášení Americká unie občanských práv (ACLU).