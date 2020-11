Pošleme na vás ozbrojené policisty, hrozí Trumpova vláda sčítacím komisařům

Americké ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že mu zákon umožňuje vyslat ozbrojené federální policisty do sčítacích místností po celé zemi, kde by vyšetřovali možné volební podvody. Napsal to ve čtvrtek deník The New York Times (NYT), podle kterého tento krok administrativy prezidenta Donalda Trumpa zavdal příčinu k obavám z možného zastrašování sčítacích komisařů ze strany federální vlády. A to v době, kdy se Trump předčasně prohlásil vítězem voleb a vyzval k ukončení sčítání hlasů.