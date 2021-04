FBI zasahovala v bytě Trumpova exprávníka Giulianiho

Federální vyšetřovatelé provedli domovní prohlídku v newyorském bytě Rudyho Giulianiho, bývalého starosty New Yorku a někdejšího právníka exprezidenta Donalda Trumpa. Zabavili mu při ní několik elektronických zařízení, informovala americká média. Podle listu The New York Times (NYT) se jedná o známku toho, že úřady postoupily do nové a agresivnější fáze vyšetřování Giulianiho počínání na Ukrajině.