Biden počítá s tím, že bude za čtyři roky post prezidenta obhajovat

Biden potvrdil, že bude usilovat o znovuzvolení: „Počítám s tím.” Hned však dodal, že je těžké odhadovat, co se stane za čtyři roky.

Když ale čelil dotazu, zda si myslí, že za čtyři roky bude čelit opět Donaldu Trumpovi, vykroutil se z toho: „Ále. Na to ani nemyslím. Nic mě nenapadá. Ani nevím, jestli tu ještě bude republikánská strana, že?”

Obecně se přitom předpokládalo, že Biden nebude kvůli svému věku post obhajovat. V roce 2024 mu bude 82 let, připomněla veřejnoprávní stanice NPR.

Biden také označil za nepravděpodobné, že by američtí vojáci odešli z Afghánistánu do 1. května, jak to plyne z dohody s Tálibánem, kterou podepsaly Spojené státy za vlády Donalda Trumpa. „Bude těžké splnit termín 1. května,” řekl Biden a dodal: „Mým záměrem není zůstat tam dlouho. Ale je otázkou jak a za jakých podmínek (dojde ke stažení).“