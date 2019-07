Novinky

Dívka byla z golfového hřiště Sleepy Ridge přepravena do nemocnice v Salt Lake City v kritickém stavu, kde svým zraněním později podlehla.

Seděla v golfovém vozíku svého otce, když ji míček zasáhl. Vozík stál poblíž místa, odkud muž odpaloval, míček měl proto velkou energii.

Podle svého strýce Davida Smithe dívka jezdila s otcem na golf často a dělala to ráda. „Byla to jedna z věcí, kterou dělali společně, a dělali to často,” popsal muž podle serveru CNN.

Policie incident vyšetřuje jako nešťastnou náhodu.