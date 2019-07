Novinky, DPA

„Rád bych odtamtud odešel,“ řekl Trump a pokračoval: „Problém je, že země funguje jako laboratoř teroristů,“ uvedl. S odkazem na americkou elitní vysokou školu dodal: „Afghánistán je Harvardem teroristů.“

Trump se zmínil o útocích z 11. září 2001, které jsou připisovány teroristické síti al-Káida, jejíž vůdce Usáma bin Ládin žil pod ochranou vlády Tálibánu v Afghánistánu. Připomněl, že Spojené státy v zemi významně snížily početní stavy vojáků, po jejich úplném stažení „uchovám v Afghánistánu silné zastoupení zpravodajské služby“. „Necháme tam silnější zastoupení rozvědky, než by člověk čekal, protože je to důležité,“ uzavřel.

Trump on #Afghanistan:



Trump zdůraznil: „Chceme odejít.“ Ale bylo to podle něj velmi obtížné rozhodnutí. „Je to už 19 let. A my jsme tam neměli být 19 let,“ řekl prezident s odkazem na operaci vedenou Spojenými státy v Afghánistánu, která začala v říjnu 2001, přesně před 18 lety.

Hnutí Tálibán, které v roce 2001 svrhla mezinárodní koalice vedená Spojenými státy, bojuje proti cizím vojskům v Afghánistánu a snaží se svrhnout Západem podporovanou afghánskou vládu. V Afghánistánu působí přibližně 20 tisíc zahraničních vojáků, převážně amerických, jako součást mise NATO. Většinou pomáhají nebo radí afghánským silám, někteří američtí vojáci však provádějí i protiteroristické operace.

Zástupci USA a vedení radikálního hnutí Tálibán nyní vedou sedmé kolo mírových rozhovorů s cílem ukončit 18 let trvající konflikt. Jednat začali v sobotu v Kataru.