„Když se na to podívám zpětně, tak máma ve mně říká usmažte ho. Usmažte ho. Jednoznačně. Ale od počátku se držím toho, že nejsem pro trest smrti. Nevěřím v trest smrti,“ řekla Kyzerová jako svědkyně. „Vůči mým dětem neprojevil žádné slitování, ale moje děti ho milovaly. Víte, že mluvím za své děti, a ne za sebe,“ dodala.

Kyzerová přitom ve výpovědi muže nešetřila. Popisovala, jak ji bil, jak jí před dcerou plivl do obličeje a hrozil jí, že ji rozseká na kousky a nakrmí jimi prasata. Dodala, že zpočátku byl dobrým manželem, který vydělával 80 000 dolarů ročně (přes 1,8 mil. Kč), ale pak se vztah začal hroutit.

Nediagnostikovaná schizofrenie



Obhájci uváděli, že Jones trpěl nediagnostikovanou duševní nemocí, měl schizofrenii a snažil se ji zvládat pomocí syntetického THC, což ale stav jen zhoršovalo.

Neunesl, když se vztah rozpadal, žena se s ním rozvedla a hrozilo mu, že by přišel o děti.

Jones v přiznání uvedl, že měl pocit, že se jeho šestiletý syn Nathahn spikl se svou matkou. Když rozbil zásuvku, nutil ho tak dlouho cvičit, až se zhroutil a zemřel.

O pár hodin se rozhodl zabít i zbylé děti, holýma rukama uškrtil osmiletou Merah i o rok mladšího Eliase. Dvouletého Gabriela a roční Abigail uškrtil páskem, protože měl příliš velké ruce.

Timothy Jones byl uznám vinným

FOTO: Tracy Glantz, ČTK/AP

Podle žalobců byl Jones zlý a sobecký otec, který zabil Nathahna ve vzteku a zbylé děti proto, aby je nemohla získat jeho žena. Místo, aby se staral o děti, oddával se drogám.

Během procesu se obě strany navzájem obviňovaly z pití alkoholu a braní drog.

Když mu Kyzerová u soudu řekla, že pro jeho čin není ospravedlnění, Jones se rozplakal. Matka zavražděných dětí následně dodala: „Doufám, že dostaneš milost. Často se za tebe modlím. To říkám, aniž bych ti ale odpustila, co jsi udělal. Říkám to z celého srdce, z hloubky své duše. Ztrát už bylo dost.“