Dohoda o hranicích a migrantech má tajnou část, tvrdí Trump. Mexiko to popírá

Imigrační smlouva s Mexikem, která odvrátila uvalení cel na mexický dovoz do Spojených států, obsahuje ve skutečnosti víc, než je v ní psáno, uvedl to americký prezident Donald Trump. Reagoval na kritiku, že v kritiku, že dokument, který má ochránit USA před masami středoamerických migrantů, nepřináší nic nového. Mexická strana ale vyloučila, že by s Washingtonem dojednala cokoli navíc.