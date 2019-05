Novinky, ČTK

Dokument, který má kolem 450 stran, označil za svou „závěť“, další vyjádření od něj prý nelze očekávat. Pokud bude předvolán do Kongresu ke slyšení, neřekne nic, co by ve zprávě nebylo obsaženo.

Muellerova zpráva potvrdila ruské vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Její autor ale nenašel dostatek důkazů, aby v ní doporučil obvinění prezidenta Donalda Trumpa, že vyšetřování o ruském vlivu mařil.

Mueller ve středu uvedl, by bylo „nefér“ obvinit někoho z trestného činu, když o vině soud nemůže rozhodnout. Odvolal se na mínění právníků ministerstva spravedlnosti USA, že prezident ve funkci je nežalovatelný.

Ministr spravedlnosti William Barr v březnu po prostudování zprávy prohlásil, že Trump se maření vyšetřování nedopustil, což potvrdil i jeho náměstek Rod Rosenstein, který Muellerovo šetření dozoroval.