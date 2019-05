Novinky, ČTK

Mohutné větrné víry se v pondělí prohnaly oblastí od Ohia a Iowy přes Illinois a Minnesotu až po Colorado. V Indianě napočítali meteorologové celkem 14 tornád, v Coloradu 11 a v Ohiu devět.

Obětí jednoho z nich se stal muž z ohijského města Celina, na jehož dům tornádo vrhlo automobil. Dvě desítky dalších obyvatel města vzdáleného asi 100 kilometrů od Daytonu byly zraněny, z toho tři lidé vážně.

„Některé oblasti připomínají válečnou zónu,” řekl novinářům starosta Celiny Jeffrey Hazel.

Na 60 000 domácností a podniků bylo kvůli zničenému elektrickému vedení bez proudu. Červený kříž otevřel v oblasti nouzová střediska pro lidi, jejichž domy byly zasaženy živlem.

V úterý zasáhlo silné tornádo město Lawrence v Kansasu, kde vítr poničil množství domů a zranil nejméně 12 lidí, uvedla stanice CBS

Celkem si vyžádala tornáda zranění více než 130 lidí.

Nebývalý počet tornád



USA trápí tornáda už třináct dní za sebou, v posledním týdnu zasáhlo Spojené státy na 500 tornád a to i v regionech, kde jsou ničivé víry velmi neobvyklé. Zatímco Kansas či Colorado patří ke státům, kde se tornáda objevují ,pro Pensylvánii na severovýchodním pobřeží země byl úterní přechod rotující smršti nevídaným jevem. [celá zpráva]

Podle meteorologů se navíc v oblasti velkých amerických měst mohou vytvořit i další tornáda, což platí i pro město New York či sever státu New Jersey. Varování před nebezpečím tornád v New Yorku včetně Manhattanu bylo vydáno v úterý večer, uvedla televize ABC.