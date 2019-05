mcm, CNN, Právo

Výrobce letadel tehdy ještě všechny problémy zahrál do autu. Ukazuje to zvukový záznam, který získala americká stanice CBS News a z nějž citovaly i deníky The Dallas Morning News a The New York Times.

Piloti kritizovali Boeing za to, že jim firma neodhalila, jak vlastně funguje MCAS, počítačový stabilizační program, který má vylepšovat manévrovací vlastnosti letadla. „Zasloužíme si vědět, co je v našich letadlech,“ prohlašoval podle listu The Guardian jeden z pilotů, zatímco druhý, zjevně na adresu posádky nešťastného letadla společnosti Lion Air, poznamenal: „Ti hoši ani nevěděli, že ten zatracený systém je v jejich letadle. A nevěděl to ani nikdo jiný.“

„Nepotřebné informace“

Zástupce Boeingu, zástupce šéfa společnosti Mike Sinnett, jim odpověděl, že jde o událost, jaká se stane jednou za život. „Nevím, že by pochopení tohoto systému změnilo výsledek (letu Lion Air). Pokud budete létat s tímto letadlem, uvidíte to (zásah MCAS) možná jednou za milion mil. Snažíme se nepřetěžovat posádky informacemi, které jsou nepotřebné,“ tvrdil.

„Jsme poslední linií obrany a potřebujeme to vědět,“ namítali piloti. Sinnett je pak ujistil, že ve MCAS se dělají softwarové změny, které budou zavedeny možná už za šest týdnů, ale že společnost je nechce uspěchat, protože jejím cílem je opravit „ty správné věci“.

Jeden z pilotů pak poznamenal: „Myslel bych si, že prioritou bude poskytnout vysvětlení věcí, které by vás mohly zabít.“

Na úpravě MCAS se pracovalo ještě letos v březnu, kdy se – opět zřejmě kvůli selhání tohoto sytému – zřítil další Boeing 737 MAX, který tentokrát patřil firmě Ethiopian Airlines.

Vládní úřad terčem kritik

Nahrávka loňské diskuse vešla ve známost ve chvíli, kdy dopravní výbor Sněmovny reprezentantů zahájil slyšení k roli Federální letecké administrativy (FAA), která funguje jako regulátor pro Boeing a další letecké firmy, které prodávají letadla v USA.

Úřad je terčem podezření, že zcela zanedbal klíčové posuzování bezpečnosti MCAS. Tuto informaci deníku The Wall Street Journal připomněl šéf výboru Rick Larsen a dodal: „Pokud je to skutečně pravda, proces nefunguje, jak Kongres zamýšlel.“

Dočasný vedoucí FAA Daniel Elwell tvrdil, že si „není vědom nějakého interního posuzování, které by dospělo k tomuto závěru“, s nímž vyrukoval Wall Street Journal. Elwell je terčem kritiky i kvůli tomu, že jeho úřad přikázal pozastavení letů Boeingů 737 MAX až jako poslední významný letecký regulátor na světě.

MCAS měl zajistit, aby piloti mohli létat s maxy stejně jako se staršími variantami Boeingu 737, tedy bez nového zácviku. To firma vyzvedávala jako přínos systému. O problému s ním Boeing údajně věděl od roku 2017.